Премьер-министр Медведев подписал постановление об изменениях в условиях льготной ипотеки, сообщают "Известия".

Речь идет об отмене ее срока действия. Раньше семьи с двумя и более детьми могли несколько лет платить уменьшенную до 6% ипотеку, но спустя несколько лет возвращались к стандартной ставке.

Теперь же после рождения второго ребенка семья может оформить такую же ипотеку, только льгота будет теперь уже бессрочной – до полного погашения кредита.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о желании усовершенствовать льготные условия получения ипотеки семьями, в которых двое и больше детей.

В послании Федеральному собранию он акцентировал внимание на том, что льготной 6-процентной ставкой по ипотеке для таких супружеских пар воспользовались только 4,5 тысячи семей.

Для того чтобы семьи могли строить долгосрочные планы, глава государства предложил установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.