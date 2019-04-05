Экологический проект "Зеленый маршрут" под руководством Виктории Яровиковой, начальника отдела внеучебной работы, кандидата исторических наук и Ксении Гольцман, руководителя центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, стал лучшим в номинации "Пойдем экологическими тропами" Всероссийского конкурса экологических проектов.

"Для участия в конкурсе мы представили презентацию авторского проекта, направленного на популяризацию природоориентированного отдыха, туризма, краеведения и привлечение внимания общественности к важности сохранения экологических маршрутов в субъектах РФ, развитие их инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, – рассказывает Виктория Яровикова. – Наш проект "Нагорный парк" заслужил высокую оценку экспертного жюри. В течение июля прошлого года мы проводили субботники, разрабатывали различные варианты экскурсий по выбранному экологическому маршруту, подбирали информационные материалы для записи аудиогида, работали над благоустройством тропы. Участие наших студентов в экологическом проекте привлекло внимание краевых властей, и 14 июля в рамках проекта в г. Барнауле прошел Всероссийский субботник за новым мостом через реку Обь. К нам присоединились сотрудники управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства образования и науки, управления спорта и молодежной политики, управления Росгвардии по Алтайскому краю, общественные и туристические организации, СМИ и просто неравнодушные жители города, узнавшие о предстоящей акции. Всего было около 70 участников. С прибрежной территории у речной протоки собрали более 130 мешков мусора".

"Если каждый человек будет мусорить, через какое-то время мы будем жить среди отходов, – добавляет участница акции, руководитель волонтерского центра АлтГТУ Ксения Гольцман. – Я безмерно рада, что наше участие в конкурсе "Волонтеры могут все" заставило обратить внимание общественности на экологические тропы, улучшить их инфраструктуру, привлечь добровольцев к благоустройству туристических маршрутов".

"Работая в вузе, я вижу, как добровольческая деятельность способствует изменению мировоззрения молодых людей. Парни и девушки приобретают и развивают новые практические навыки и умения, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, получая благодарность за свой труд. Добровольчество помогает ребятам самосовершенствоваться и развивать в себе самые лучшие личностные качества. Если говорить о проекте "Волонтеры могут все", то с удовлетворением хотелось бы отметить, что актуальность данного социального проекта бесспорна с позиции сохранения исторической памяти, а также социально комфортной и безопасной среды обитания. Я рада, что проект нашел отклик у наших ребят и занял почетное 1-е место в стране", – комментирует начальник отдела внеучебной работы АлтГТУ Виктория Яровикова.

Напомним, конкурс проектов проводился по нескольким номинациям:

"Пойдем экологическими тропами", "Скажем НЕТ урону природе", "Цветущая планета", "Сдаем мусор на переработку", "Герои Отечества", "Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой", "Музыка природы". Конкурс рисунков и фотографий "Волонтеры преобразуют мир", "Волонтеры спешат на помощь", "Друзья наши меньшие".

Стать участником мог любой желающий.

Акция направлена на развитие волонтерского движения в России, поддержку инициатив детей и молодежи, реализацию социальных экологических проектов, а также на продвижение идей благотворительности и милосердия. Формирование культуры природолюбия у подрастающего поколения, социального служения, как важного фактора развития современного общества.