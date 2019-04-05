Пятница, 5 Апрель, 13:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,33
€ 73,42
Обь
153см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Студенты АлтГТУ организовали лучшую экологическую акцию

, ИА "Амител"
Подведены итоги Всероссийской экологической акции "ЭкоВолонтеры могут все", посвященной Году добровольца и волонтера

Экологический проект "Зеленый маршрут" под руководством Виктории Яровиковой, начальника отдела внеучебной работы, кандидата исторических наук и Ксении Гольцман, руководителя центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, стал лучшим в номинации "Пойдем экологическими тропами" Всероссийского конкурса экологических проектов.

"Для участия в конкурсе мы представили презентацию авторского проекта, направленного на популяризацию природоориентированного отдыха, туризма, краеведения и привлечение внимания общественности к важности сохранения экологических маршрутов в субъектах РФ, развитие их инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, – рассказывает Виктория Яровикова. – Наш проект "Нагорный парк" заслужил высокую оценку экспертного жюри. В течение июля прошлого года мы проводили субботники, разрабатывали различные варианты экскурсий по выбранному экологическому маршруту, подбирали информационные материалы для записи аудиогида, работали над благоустройством тропы. Участие наших студентов в экологическом проекте привлекло внимание краевых властей, и 14 июля в рамках проекта в г. Барнауле прошел Всероссийский субботник за новым мостом через реку Обь. К нам присоединились сотрудники управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства образования и науки, управления спорта и молодежной политики, управления Росгвардии по Алтайскому краю, общественные и туристические организации, СМИ и просто неравнодушные жители города, узнавшие о предстоящей акции. Всего было около 70 участников. С прибрежной территории у речной протоки собрали более 130 мешков мусора".

"Если каждый человек будет мусорить, через какое-то время мы будем жить среди отходов, – добавляет участница акции, руководитель волонтерского центра АлтГТУ Ксения Гольцман. – Я безмерно рада, что наше участие в конкурсе "Волонтеры могут все" заставило обратить внимание общественности на экологические тропы, улучшить их инфраструктуру, привлечь добровольцев к благоустройству туристических маршрутов".

 

"Работая в вузе, я вижу, как добровольческая деятельность способствует изменению мировоззрения молодых людей. Парни и девушки приобретают и развивают новые практические навыки и умения, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, получая благодарность за свой труд. Добровольчество помогает ребятам самосовершенствоваться и развивать в себе самые лучшие личностные качества. Если говорить о проекте "Волонтеры могут все", то с удовлетворением хотелось бы отметить, что актуальность данного социального проекта бесспорна с позиции сохранения исторической памяти, а также социально комфортной и безопасной среды обитания. Я рада, что проект нашел отклик у наших ребят и занял почетное 1-е место в стране", – комментирует начальник отдела внеучебной работы АлтГТУ Виктория Яровикова

 Напомним, конкурс проектов проводился по нескольким номинациям:
"Пойдем экологическими тропами", "Скажем НЕТ урону природе", "Цветущая планета", "Сдаем мусор на переработку", "Герои Отечества", "Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой", "Музыка природы". Конкурс рисунков и фотографий "Волонтеры преобразуют мир", "Волонтеры спешат на помощь", "Друзья наши меньшие".

Стать участником мог любой желающий.

Акция направлена на развитие волонтерского движения в России, поддержку инициатив детей и молодежи, реализацию социальных экологических проектов, а также на продвижение идей благотворительности и милосердия. Формирование культуры природолюбия у подрастающего поколения, социального служения, как важного фактора развития современного общества.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

5.04.2019 13:30
- гость -

Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
13:51
Глава Роструда назвал вакансии с зарплатой от 300 тысяч рублей 1
13:34
Мужчина погиб в результате пожара в Бийске 0
13:22
"Нива": интересные факты о прародителе современных паркетников 3
13:11
Ребенок в Барнауле упал с трибун хоккейной арены и получил сильные травмы 6
13:02
Главные модники Москвы: стритстайл образы с Mercedes-Benz Fashion Week Russia 5
13:01
Студенты АлтГТУ организовали лучшую экологическую акцию 1
12:49
Пенсионер на Алтае едва не поджег село, борясь с сухой травой на своем участке 0
12:34
Льготную ипотеку для семей с двумя детьми сделали бессрочной 0
12:23
Трассу под Барнаулом перекроют вечером 5 апреля из-за военных 0
12:12
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики России 3
12:04
Что такое социальный бизнес и как ему помогает государство 1
11:50
68 детей вывели из горящей иркутской школы 0
11:33
Названы самые полезные и вредные супы в России 5
11:21
Баскетболистка-красавица: кто представит Барнаул на "Мисс Россия – 2019" 9
11:15
Депутат Госсобрания Республики Алтай скончался на 42-м году жизни 4
11:14
Телефонные мошенники вымогают деньги у алтайских пенсионеров от имени налоговой 2
11:02
Людей пришлось эвакуировать из-за пожара в центре Барнаула 0
10:52
Как в Барнауле планируют реконструировать парк Победы и что там появится 48
10:46
Женщина погибла, выпав из окна в Барнауле 4
10:31
Сильный пожар произошел в квартире в центре Барнаула 0
10:22
"Будьте мужиком": Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты 10
10:12
Ночь охоты на пьяных водителей объявили в Барнауле 8
10:05
Актер Сухоруков сломал руку во время спектакля 1
09:48
Барнаульцы обсуждают "супергероя", заматывающего авто нарушителей пленкой 21
09:32
Мэра Евпатории уволили и арестовали за конфликт интересов и землю 0
09:21
Илон Маск за две минуты потерял миллиард долларов 4
09:13
Светофоры отключили на три часа на улице Челюскинцев в Барнауле 1
09:07
Каждому ребенку по комнате: однажды наступает момент разделения 0
08:40
Экс-жена самого богатого человека в мире раскрыла детали развода 0
08:28
Назначены сроки перевода СНИЛС в электронный формат 2
08:11
Пушков высмеял намерение Омеляна "въехать в Москву на танках" 1
07:56
"Ногти отслаиваются, а все не верят": когда маникюр приносит не только красоту 0
07:50
Сбербанк рулит: как прошел первый четвертьфинал Лиги "КВН-Алтай" 1
07:34
"Лучше быть угрюмым мечтателем": дюжина самых ярких фраз Курта Кобейна 38
07:21
Комфортная городская среда: как в Барнауле перезимовали общественные территории 40
07:13
Тихое место: интервью со смотрителем барнаульского кладбища 13
07:03
Стильную квартиру продают в монолитной высотке в центре Барнаула за 12 млн руб. 10
06:48
Как пройдет праздник "Цветение маральника" в 2019 году и когда он будет 3
06:32
"Время – плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля 22
06:17
Дожди, ветер и тепло под +20: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 апреля 0
06:01
Политтехнолог прогнозирует изменение системы выборов в Алтайском крае 1
05:25
Алтайская таможня вернула 90 тонн игрушек в Казахстан 1
04:04
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко 1
03:41
Появились снимки с 71-летним Шварценеггером из нового "Терминатора" 0
02:12
В смартфонах Xiaomi выявили опасную уязвимость 0
01:44
Кошки откликаются на имена только когда им это выгодно 3
00:40
Госдума отменила налог на угнанные автомобили 1
23:59
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов 0
23:40
Зафиксировано рекордное снижение ставок по вкладам в России 0
23:16
"Чем не Нью-Йорк": власти объяснили снос домов в селе Кадырова 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.