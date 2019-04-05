Глава Роструда Всеволод Вуколов в интервью ТАСС рассказал о самых высокооплачиваемых вакансиях, которые имеются в базе данных ведомства.

По его словам, наиболее привлекательны по уровню зарплаты должности высококвалифицированных специалистов в промышленности.

Например, остается свободным место старшего механика рыбзавода в Приморье с окладом 380 тысяч рублей.

Есть спрос на капитана корабля и командира самолета с заработной платой выше 300 тысяч рублей. Аналогичную оплату труда предлагают главному технологу винодельческого хозяйства на Кубани.

В Красноярском крае требуется мастер буровой, которому обещают 260 тысяч рублей ежемесячно. Также свыше 200 тысяч рублей будут платить работникам горных предприятий: инженерам, машинистам, мастерам бурового оборудования.

В то же самое время лидерами по количеству вакансий являются совершенно другие профессии. Требуются 58 тысяч врачей и 31,5 тысячи медсестер, 40 тысяч слесарей, 19 тысяч бетонщиков, 11 тысяч плотников, 9 тысяч сварщиков и 8 тысяч токарей.