Ребенок в Барнауле получил серьезные травмы позвоночника и головы, упав с трибун "Карандин-Арены". Инцидент произошел 4 апреля вечером во время хоккейного матча, сообщили Amic.ru свидетели происшествия.

По неподтвержденным данным, надзорные органы убирали ограждения на трибуне, где до этого были стекла. В результате мальчик упал с большой высоты. По словам свидетелей, скорую помощь ждали около 40 минут, поскольку машина первой бригады сломалась по пути в ледовый дворец. Мальчика отправили в городскую больницу №1, где ему срочно сделали операцию на мозге. Его состояние, по разным источникам, оценивается как удовлетворительное.

В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю подтвердили факт инцидента, обещав предоставить расширенную информацию в ближайшее время.