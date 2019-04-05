Ребенок в Барнауле получил серьезные травмы позвоночника и головы, упав с трибун "Карандин-Арены". Инцидент произошел 4 апреля вечером во время хоккейного матча, сообщили Amic.ru свидетели происшествия.
По неподтвержденным данным, надзорные органы убирали ограждения на трибуне, где до этого были стекла. В результате мальчик упал с большой высоты. По словам свидетелей, скорую помощь ждали около 40 минут, поскольку машина первой бригады сломалась по пути в ледовый дворец. Мальчика отправили в городскую больницу №1, где ему срочно сделали операцию на мозге. Его состояние, по разным источникам, оценивается как удовлетворительное.
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю подтвердили факт инцидента, обещав предоставить расширенную информацию в ближайшее время.
Комментарии
скорую помощь ждали около 40 минут
охренеть
На Карандин-Арене весь год ведутся строительные и ремонтные работы. Травмирование кого-либо было лишь вопросом времени.
Хотя по требованиям СанПиН, нельзя проводить ремонтные работы в присутствии обучающихся.
все время читала что "карантин" от вон че карандин какойто
За Дроздова не переживайте, разберётся, в случае чего...
Ждем Мишины комментарии!
Может про Q7 тоже что-нибудь расскажет, благодетель
Подростку этому 4 года всего