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Только одно коллекторское агентство на Алтае включено в обязательный госреестр

, ИА "Амител"
Такое право юрлицам дает служба судебных приставов
Фото: kaliningrad.sm-news.ru

Фото: kaliningrad.sm-news.ru

Пока только одно коллекторское агентство на территории Алтайского края включено в государственный реестр коллекторов. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (68,11 УКВ) рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, главный судебный пристав Дмитрий Лабутин.

Лабутин сообщил, что это ООО Агентство "Экономической безопасности". В регионе работает еще четыре подразделения компаний, зарегистрированных в других регионах. Соответственно, в других регионах они и включаются в реестр.

Напомним, функции по ведению государственного реестра юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, а также по осуществлению государственного контроля за деятельностью юрлиц, включенных в государственный реестр, ведомство исполняет с 2016 года.

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В 2018 году от граждан поступило 179 обращений, выявлено 40 административных правонарушений, суды вынесли административные штрафы на сумму 1,6 млн рублей.

"В 2018 году впервые на всей территории России были организованы внеплановые проверки. В Алтайском крае было две", – сообщил Дмитрий Лабутин.

Проверили два находящихся в Барнауле обособленных подразделения юридических лиц. Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" получило протокол об административном правонарушении (по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ –  "Нарушение прав физлиц при возврату долга") и штраф 50 тысяч рублей. ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" вынесено предписание об устранении нарушений. Дмитрий Лабутин пояснил, что нарушения связаны со сроками, периодичностью общения, не осуществлением аудиозаписи разговоров.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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