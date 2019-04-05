На основе сведений органов ЗАГС составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных за пять лет (2013, 2015-2018), сообщает RT.

Как выяснилось, наиболее часто выбираемым родителями мужским именем в большинстве регионов стало имя Артем. Оно доминирует за указанный период в 34 субъектах РФ. Вторую строчку занимает Александр (10 регионов).

Самое популярное женское имя – София (21). Следом за ним идут Анастасия (10) и Виктория (9).

Попадались и имена, которые были на вершине рейтинга только в каком-то одном регионе. Например, больше всех Аделин родилось в Башкортостане, Арин – в Астраханской области, Ксений – в Вологодской области, Максимов – в Чувашии, а Романов – в Иркутской области.