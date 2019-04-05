Подробности инцидента, связанного с травмированием пятилетнего ребенка, упавшего с трибуны ледового дворца в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно данным следствия, вечером 4 апреля мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей.

"В связи с тем, что в спорткомплексе велись ремонтные работы, с трибун было убрано стеклянное ограждение", – уточняют в СКР.

Ребенка доставили с травмой головы больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении лица, не достигшего 6-летнего возраста").