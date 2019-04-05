Подробности инцидента, связанного с травмированием пятилетнего ребенка, упавшего с трибуны ледового дворца в Барнауле, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Согласно данным следствия, вечером 4 апреля мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей.
"В связи с тем, что в спорткомплексе велись ремонтные работы, с трибун было убрано стеклянное ограждение", – уточняют в СКР.
Ребенка доставили с травмой головы больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении лица, не достигшего 6-летнего возраста").
Комментарии
Ох и гневаются наверху на Дрозда
Мамаша виновата однозначно: привела на стройку практически, да ещё и не следила.
С фигали мамаша?
Если там ремонт и демонтированы оградения, то что там делали зрители?
Почему туда не был закрыт доступ?
Неприятности человеческие так и бродят вокруг дроздова
Надеюсь маму накажут?
возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении лица, не достигшего 6-летнего возраста".
Мамы такие услуги не оказывают, поэтому дело возбуждено не в отношении мамы
Тупила мамашка и почему-то виноват кто-то другой.
демонтированы оградения, то что там делали зрители?
Там билеты продавались , или они сами приперлись поглазеть?
Мамаша тупила точно, что привела ребенка туда, где оказываются услуги, не соответствующих требованиям безопасности. Но мамаша не специалист в области таких улуг, поэтому отвечать будет тот, кто оказывал такие услуги
на видео стекла нет.... и ни как не обозначено что его нет..... хоть бы ленту там натянули..... Мама шла за ребенком не успела среагировать........ бедный ребенок.... здоровья....
Там точно услуги оказывали, или она на папашку посмотреть пришла на стройку с маленьким ребёнком?
Там билеты продавались , или они сами приперлись поглазеть?
А почему туда не был перекрыт доступ на время ремонта?
Самое главное, что пострадал невинный ребенок! Он расплачивается своим здоровьем за головотяпство взрослых! Самое главное, что бы не сказалось на его пожизненном здоровье!