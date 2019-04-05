Сбербанк ограничил прием купюр номиналом пять тысяч рублей в банкоматы, сообщают "Ведомости".
Соответствующую информацию изданию подтвердили в колл-центре банка и в его чате поддержки.
О ситуации стало известно в воскресенье, когда служащий московского отделения банка признался возмущенным "сломавшимся" банкоматом клиентам, что банкноты в 5000 рублей не принимаются.
Аналогичная тенденция прослеживается и у Московского кредитного банка (МКБ). Его банкоматы также отказываются считывать дензнаки самого высокого номинала.
В пресс-службе Сбербанка такую информацию отрицают.
"Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет", – прокомментировала пресс-служба на запрос РИА "Новости".
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