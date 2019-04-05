Президент Украины Петр Порошенко и его соперник по второму туру выборов Владимир Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики в крови, сообщает "112 Украина".

Таким было обязательное условие Зеленского, который выразил готовность согласиться на предложение Порошенко участвовать в дебатах в ночь перед выборами при условии, что они будут проведены на стадионе "Олимпийский" и если он пройдет тестирование на опьяняющие вещества.

Президент Украины принял вызов и сдал кровь на НСК "Олимпийский". Зеленский же заподозрил медперсонал НСК в ангажированности и прошел аналогичную процедуру в диагностическом центре Eurolab.