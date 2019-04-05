Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей

Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".
Предварительно установлено, что зараза могла проникнуть в отделение вместе с ребенком, которому ставили диагноз "гепатит С" 10 лет назад.
Как минимум двое заразились от него. Остальные могли подхватить заболевание уже "по цепочке".
Из документа следует, что 97,4% случаев инфицирования детей, получавших внутривенные манипуляции, эпидемиологически связаны.
Специалисты полагают, что количество зараженных может продолжить расти.
Комментарии
Т.е., срок давности истек? претензии предъявить некому?
10 лет по больнице ходит зараза, а главврач не в курсе? медперсонал анализы не контролирует? Цепочка тянется на 150 заболевших?!!!!
Вот до чего довели страну "эффективные менеджеры"!