Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей

Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".

Предварительно установлено, что зараза могла проникнуть в отделение вместе с ребенком, которому ставили диагноз "гепатит С" 10 лет назад.

Как минимум двое заразились от него. Остальные могли подхватить заболевание уже "по цепочке".

Из документа следует, что 97,4% случаев инфицирования детей, получавших внутривенные манипуляции, эпидемиологически связаны.

Специалисты полагают, что количество зараженных может продолжить расти.