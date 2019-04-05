Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей

Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".
Предварительно установлено, что зараза могла проникнуть в отделение вместе с ребенком, которому ставили диагноз "гепатит С" 10 лет назад.
Как минимум двое заразились от него. Остальные могли подхватить заболевание уже "по цепочке".
Из документа следует, что 97,4% случаев инфицирования детей, получавших внутривенные манипуляции, эпидемиологически связаны.
Специалисты полагают, что количество зараженных может продолжить расти.
Комментарии
Т.е., срок давности истек? претензии предъявить некому?
10 лет по больнице ходит зараза, а главврач не в курсе? медперсонал анализы не контролирует? Цепочка тянется на 150 заболевших?!!!!
Вот до чего довели страну "эффективные менеджеры"!
просто слов нет, беспредел какой то!
подозреваю, что это не единственное заболевание, которое там передавалось, и ВИЧ и тубик и все что там хоть раз побывало