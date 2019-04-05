Предстоящие выходные в Алтайском крае пройдут не в самых лучших погодных условиях — в регионе ожидаются дожди, мокрый снег и порывистый ветер.

Так, в субботу, 6 апреля, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей части территории края, утром в западных районах местами туман.

Ночные температуры составят -2...+3 градуса, днем будет +5...+10 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.

Не оставят осадки территорию края и в воскресенье — местами в регионе также прогнозируют дожди и мокрый снег.

Ночью температура воздуха составит -1...-6 градусов, днем будет +6...+11 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.