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Новостройки в Алтайском крае подорожали на 10,2% за год — эксперты

, ИА "Амител"
Рост цен на первичное жилье отмечают почти во всех регионах страны
Жилье в новостройках дорожает почти по всей России. Фото: ktostroit.ru

Жилье в новостройках дорожает почти по всей России. Фото: ktostroit.ru

Средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья в Алтайском крае за год выросла на 10,2% и составила 43 тысячи рублей. К такому выводу пришли эксперты "Авито Недвижимость", они проанализировали цены за I квартал 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Первичное жилье дорожает во всех регионах, средний рост цен составил 10,6%. Больше всего подорожали квартиры в новостройках Кузбасса (16,9%), Краснодарского края (16,2%) и Татарстана (15,8%). В Кемеровской области и на Кубани сильнее всего поднялись цены на однокомнатные квартиры, в Татарстане — на двухкомнатные.

В семи регионах России цена на новостройки, напротив, снизилась: в Республике Коми первичное жилье подешевело на 11,8%, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 8%, в Новгородской области на 3,3%.

Если говорить о ценах, а не о динамике их изменения, самое дешевое жилье в новостройках в 2019 году можно купить в Челябинской (31156 рублей за кв. метр), Саратовской (34480 рублей за кв. метр) и Воронежской (37773 рублей за кв. метр) областях. Самые дорогие квартиры в новостройках Москвы (223 295 рублей за кв. метр) , Санкт-Петербурга (120 773 рублей за кв. метр) и Крыма (85 973 рублей за кв. метр).

Цены на жилье в новостройках, сопоставимые с Алтайском крае, отмечены в Самарской (42 022 рублей за кв. метр), Ростовской (43 246 рублей за кв. метр) областях, в Башкортостане (44 012 рублей за кв. метр) и в Красноярском крае (44 837 рублей за кв. метр).

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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