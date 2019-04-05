Традиционные социальные ярмарки пройдут на семи площадках в Барнауле в субботу, 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На социальных ярмарках жители смогут купить продукцию алтайских производителей: мясо, рыбу, колбасы, полуфабрикаты, масла, яйца, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, овощи и другое.

Работать они будет с 10 до 14 часов по адресам: проспект Ленина, 71 (перед ТЦ "Россия"), проспект Красноармейский, 131 (на пересечении с улицей Молодежная), проспект Ленина, 152 (перед ДК Трансмаш), улица 50 лет СССР, 51а (площадь Жукова), улица Исакова, 260 (народная площадь, перед ТЦ "Бум"), проспект Красноармейский, 36 (перед баром-рестораном "Опера") и улица Чайковского, 21а (перед дворцом культуры в поселке Южный).

Телефон для справок: (3852) 37-04-64.