Известный американский рокер Оззи Осборн отменил мировое турне, которое было запланировано на 2019 год, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Он получил новую травму, упав у себя дома в Лос-Анджелесе и не сможет выступить перед поклонниками в этом году.

"Я знаю, мне становится лучше и лучше с каждым днем... Я полностью поправлюсь, — пообещал фанатом Осборн. — Я закончу тур... Я вернусь!".

Тем, кто уже купил билеты, дадут возможность попасть по ним на концерт исполнителя в 2020 году, на который он перенес свое мировое турне.

Это уже как минимум третий случай проблем со здоровьем у популярного рокера за полгода. Так, в октябре прошлого года его госпитализировали после того, как он повредил руку, ударившись о дверь.

Затем рок-исполнитель отложил несколько концертов европейского турне из-за угрозы развития пневмонии. Артист должен был выступить в некоторых странах Евросоюза, включая Великобританию, Германию, Испанию и Италию.

Оззи Осборн – один из основателей группы Black Sabbath, которая повлияла на становление таких жанров рок-музыки, как хард-рок и хеви-метал. В данный момент исполнитель живет в Америке и восстанавливается после перенесенной пневмонии.