Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсант".

Приложения дистанционного банковского обслуживания тестировались на различные уязвимости и выяснилось, что без "изъяна" нет ни одного, утверждают авторы исследования.

При этом в 54% случаях речь идет об уязвимостях, которые могут быть использованы для хищения средств у клиентов.

Это подтверждается и статистикой. Так, в 2018 году у корпоративных клиентов банков похитили 1,47 млрд рублей через 6,1 тысячи хищений.

При этом в 46% случаев снятие чужих средств хакерами осуществлялось через доступ к системе ДБО.