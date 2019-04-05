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В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН за "геноцид русскоязычных"

, ИА "Амител"
Борис Чернышов направил соответствующее обращение генсеку международной организации
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо генсеку ООН / Фото: sostav.ru

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо генсеку ООН / Фото: sostav.ru

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом исключить из Организации Объединенных Наций Эстонию, сообщает РИА "Новости".

На такие действия его побудили слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в школах угрожает эстонскому языку и культуре.

В связи с этим Чернышов обвинил ее в русофобии и стремлении "унизить и растоптать" русский язык.

"Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", — обратился к генсеку Чернышов.

Стоит отметить, что ООН может исключить страну из организации только за систематическое нарушение принципов устава. При этом Генассамблея таким правом еще ни разу не воспользовалась.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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