Крым полностью отказался от курортного сбора

В Республике Крым решили полностью отказаться от курортного сбора, сообщает "Российская газета".

"Крым в этом году не будет взимать курортный сбор. Я направил в правительство РФ соответствующее письмо, — сказал глава республики Аксенов. — Если решение на правительственном уровне принять не успеют, то мы приостановим действие этой нормы, и курортный сбор в Крыму вводиться не будет".

Аргументировано решение подсчетами: за год эксперимент принесет от 30 до 50 миллионов.

"Сбор ради сбора. Смысла нет. Затраты на администрирование будут такими же, как и доходы", — объяснил Аксенов.

Напомним, в декабре 2018 года, сославшись на экономическую нецелесообразность и возможное снижение потока отдыхающих, от участия в эксперименте отказались города Черноморского района, Евпатория и Саки. В результате решили, что с 1 мая 2019 года сбор — 10 рублей с человека — будут взимать только в четырех крымских муниципалитетах: Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте. Но, видимо, и в этих местах не захотели увеличивать административную нагрузку.