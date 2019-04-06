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Все о добрых покупках знают в Charity Market

, ИА "Амител"
Первый благотворительный магазин Барнаула заслужил высокое доверие. Ведь средства с продаж идут на помощь нуждающимся людям

Благотворительный магазин Charity Market, который работает в Барнауле с 8 сентября 2018 года, выставляет на продажу вещи, пожертвованные жителями краевой столицы в пункт приема фонда "Облака". Большая часть вещей передается бесплатно нуждающимся подопечным благотворительного фонда, а также разным социальным учреждениям города и Алтайского края. Это Алтайский краевой детский туберкулезный санаторий, материнская обитель "Каритас", приют "Солнышко", социальный приют "Успех" и комплексные центры социального обслуживания населения из разных населенных пунктов нашего края.

Только 10% от пожертвованной одежды с согласия дарителей команда фонда после сортировки передает в магазин. Все средства, вырученные с продаж, направляются в фонд "Облака" и социальный приют "Успех" для закупки продуктов, подгузников и детского питания. А это значит, что каждый, кто совершает здесь покупку, делает доброе дело.

Также на доходы магазина осуществляется работа пункта приема вещей фонда "Облака". Именно благодаря магазину, нуждающиеся люди могут бесплатно получать одежду.

Чтобы не только поддержать благотворительные программы города, но и позволить людям с небольшим доходом купить одежду и обувь по низкой цене, магазин придерживается очень лояльной ценовой политики. Только здесь можно купить пальто за 290 рублей, платье за 190 или 90 рублей в зависимости от известности бренда, обувь за 250 рублей, детские вещи от 20 рублей.

Несмотря на небольшие цены, качество вещей в магазине очень высокое.

"Вся одежда и обувь, выставленные здесь на продажу, пожертвованы друзьями фонда, доверяющих "Облакам" и пункту приема вещей, которому исполнилось уже 4 года. Мы все тщательно сортируем. Вещи настолько в прекрасном состоянии, что они могут украсить любой салон одежды. Нам важно радовать вас только лучшим качеством", – говорят сотрудники магазина.

 

Вы можете не только совершать покупки для своей семьи и экономить семейный бюджет, но и сдавать ненужную одежду в хорошем состоянии в пункт приема фонда "Облака". Сотрудники фонда просят перед пожертвованием предварительно постирать одежду и привести ее в порядок. 

В пункт приема можно принести следующие вещи: 

  • мужская и женская одежда для взрослых на любой сезон; 
  • детская одежда, по возрасту от новорожденных и до 18 лет; 
  • женская и мужская обувь на любой сезон в целом состоянии; 
  • детская обувь в целом состоянии для мальчиков и девочек от 1 года на любой сезон; 
  • для новорожденных: пеленки, пледы, конверты – можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии; 
  • постельное белье, полотенца; 
  • одеяла, подушки, пледы; 
  • детские твердые и мягкие игрушки, куклы, машины; 
  • развивающие пособия для детей и детские книги в хорошем состоянии;
  • отделочные материалы для ремонта, которые остались после текущего вашего ремонта в малых количествах; 
  • бытовая химия;
  • кухонная посуда и многое другое.

Charity Market приглашает за покупками и надеется на поддержку горожан, чтобы в Барнауле было реализовано больше программ помощи нуждающимся семьям. Помните, покупая в благотворительном магазине, вы помогаете людям.

Charity Market
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 64, ТЦ "На Соборной" 
Время работы: с 10:00 до 21:00 без обеда и выходных
Телефон: 8 961 231 35 05
Charity Market в соцсетях:
Instagram
ВКонтакте 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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