Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам объяснения Росстата по поводу методики определения уровня жизни населения, сообщают "Известия".

Он уточнил, что Владимир Путин введен в курс дела и внимательно ознакомился с этой занимательной статистикой.

При этом Песков выразил мнение, что результаты исследования едва ли можно использовать с прикладной точки зрения, так как они носят больше академический характер.

"Почему речь идет именно об обуви?", — продолжил недоумевать пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что у 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон).