Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам объяснения Росстата по поводу методики определения уровня жизни населения, сообщают "Известия".
Он уточнил, что Владимир Путин введен в курс дела и внимательно ознакомился с этой занимательной статистикой.
При этом Песков выразил мнение, что результаты исследования едва ли можно использовать с прикладной точки зрения, так как они носят больше академический характер.
"Почему речь идет именно об обуви?", — продолжил недоумевать пресс-секретарь главы государства.
Напомним, ранее Росстат сообщил, что у 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон).
Комментарии
Если на обувь нет, то у сколько процентов на лекарства хватает? И при этом нельзя оскорблять власть.
Удивиться Царь.
Занимательное цирковое представление.
Если бы была сотня-другая лямов в нерублевой валюте, тоже бы недоумевал - а чойт им опять все время на что-то не хватает?
Как далеки они от народа...
Не видел ни кого босиком на улицах
Не "занимательная статистика", а жизнь!