Начальник регионального ГУ МВД России генерал-майор полиции Андрей Подолян взял под личный контроль расследования случая нападения на кондуктора и пассажирку автобуса в Бийске, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент случился вечером 27 марта и попал на камеру видеонаблюдения, размещенную в автобусе.

По предварительным данным правоохранителей, конфликт случился после замечания кондуктора, потребовавшего, чтобы молодые люди не щелкали семечки в общественном транспорте и не бросали мусор на пол.

Пассажирка попыталась защитить девушку от агрессивно настроенных парней, но и сама стала жертвой этой агрессии, получив несколько ударов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК (побои). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Личности подозреваемых установлены. Они задержаны и дают признательные показатели. Самый активный участник избиения находится под подпиской о невыеде.