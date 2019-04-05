Жители барнаульского двухэтажного дома на 16 семей на улице Петра Сухова почти три года живут в аварийном доме, сообщил Amic.ru активист "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг.

Еще в 2016 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако расселения жильцов ввиду недостаточности средств не происходит.

Между тем жильцы опасаются, что от постоянной влаги и оседания дом придет в полную негодность.

Крыша протекает, стены трескаются и даже потолки рушатся, но решения о предоставлении альтернативного жилья нет по сей день.

"Из-за того, что дом оседает, постоянно лопаются стекла. Несколько раз уже меняли, и вот окна опять в трещинах, – рассказала владелица одной из квартир. – У нас регулярно обваливаются потолки, течет крыша. Подвал стоит на нескольких подпорках, одна из которых уже тоже рухнула ".

В связи с этим общественная организация обратилась в городскую прокуратуру, пожаловавшись на то, что администрация не расселяет жильцов из угрожающих жизни условий.

Ведомство не оставило без внимания жалобу и внесла представление мэрии за неисполнение судебного решения.

"Прокуратурой председателю комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства ", – прокомментировал прокурор краевой столицы Владимир Елизаров.