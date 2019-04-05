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Лидия Громогласова вошла в новый созыв общественной палаты Бийска

, ИА "Амител"
Экс-мэр вернулась в политику в роли общественника
Лидия Громогласова в роли общественника вновь вернулась в политику Бийска / Фото: 'Бийский рабочий'

Лидия Громогласова в роли общественника вновь вернулась в политику Бийска / Фото: "Бийский рабочий"

Лидия Громогласова в роли общественника вновь вернулась в политику Бийска, сообщает "Бийский рабочий".

Бывшая глава города исчезла из медийного пространства после того как проиграла в своем округе на выборах в Думу кандидату от КПРФ, общественнику Евгению Корчагину, прославившемуся после поездки на "Запорожце" в Москву на встречу к президенту Владимиру Путину.

Но как только настал черед выборов в новый созыв общественной палаты города, Громогласову выдвинули на эту роль от городского совета женщин.

Представители городской конференцией общественных объединений из 17 кандидатов отобрали 10 человек, в том числе и Громогласову.

Отметим, что в общественную палату входят 24 человека. Оставшейся 14 общественников в равной доле назначаются мэром и депутатами Думы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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