Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев прокомментировал "Катунь 24" ситуацию с травмированием ребенка при падении с трибуны "Карандин-Арены" в Барнауле.

"Здесь есть две большие разницы: первое – это те спортивные объекты, которые находятся в подведомственности Министерства спорта. И там приоритетными являются вопросы безопасности. И такие ситуации минимизированы. Но, к сожалению, у нас таких объектов практически нет. То есть в основном мы арендуем площади у коммерческих организаций. И здесь у многих собственников вопросы безопасности чуть ниже стоят по приоритетности получению какой-то маржи. Поэтому здесь нам надо смотреть каким-то образом, чтобы нас не только выслушивали, но и слышали те собственники, которые оказывают услуги", — выразил свою позицию Перфильев.

При этом, по его словам, в этой конкретно ситуации нельзя снимать ответственность и с матери, которая недоглядела за ребенком.

Напомним, вечером 4 апреля мальчик получил серьезные травмы позвоночника и головы, упав с трибун. Согласно данным следствия, он находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей.

"В связи с тем, что в спорткомплексе велись ремонтные работы, с трибун было убрано стеклянное ограждение", — уточняют в СКР.

Позднее управляющий директор ЛДС "Карандин-Арена" прокомментировал происшествие.