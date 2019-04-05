Неподалеку от поселка Куташ Майминского района обнаружили скелетированный труп мужчины, сообщает МВД по Республике Алтай.

ОМВД России по Майминскому району обращается к местным жителям с призывом оказать помощь в установлении принадлежности останков.

На погибшем были одеты черные куртка HAILUN и резиновые сапоги 43 размера, шерстяной свитер цвета хаки с изображением ромбов, а также светлая футболка размера XXXL с изображением девушки и надписью VERSACE geans coutuve.

В случае, если о найденном человеке имеется какая-то информация, полицейские просят сообщить ее по телефонам: 8 (38844) 9-26-89, 21-8-43, 8 (38822) 9-23-28 или 02.