Метеорологи прогнозируют осадки на ближайшие дни, что отразилось на прогнозе ЧС от регионального ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В частности, дожди могут сохраниться в ближайший уик-энд, а также 10 и 11 апреля. Это будет способствовать подъему уровня рек и увеличивать угрозу подтопления.

Наибольший риск подтопления низменных участков местности существует в Алейском, Бийском, Красногорском, Краснощековском, Рубцовском, Солтонском, Третьяковском и Чарышском районах.

В течение периода средняя температура воздуха ожидается +2…+6˚С. Преобладающая ночная температура воздуха -1…+4˚С, дневная +3…+8˚С.