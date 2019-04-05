Стали известны результаты экспресс-теста на алкоголь и наркотики президента Украины Петра Порошенко, сообщает "112 Украина".

Главврач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый практически сразу озвучил, что быстрое тестирование в организме пациента психоактивных веществ не обнаружило.

Детальное обследование состава крови займет более длительное время. Предполагается, что результаты анализов озвучат на стадионе "Олимпийский" в ходе дебатов.

Аналогичные результаты и другого кандидата но пост главы государства – Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook, уточнив, что для углубленной проверки анализы отправлены в Испанию.