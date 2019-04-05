Роскомнадзор обратился в суд с заявлением на социальную сеть Twitter, сообщают "Ведомости".
Нарекания вызвало отсутствие реакции руководства компании на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.
Ранее было определено, что такая информация должна храниться только на территории РФ.
Несмотря на то, что представитель Twitter в суде настаивал, что юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора у компании нет, суд признал ответчика виновным в административном правонарушении.
За игнор компания согласно статье 19.7 КоАП РФ ("Непредставление сведений") оштрафована на три тысячи рублей.
Отметим, что максимальные санкции статьи предусматривают для юридических лиц пять тысяч рублей штрафа.
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