Белоруссия объявила о намерении поднять тарифы на транзит нефти на 23%, сообщает РБК.

Об этом письменно уведомили компанию "Транснефть". Ее президент Николай Токарев назвал это "спорной переговорной позицией", которая будет обсуждаться на уровне правительств.

При этом он уточнил, что предложение на увеличение тарифа на прокачку нефти через трубопровод "Дружба" – это обыденная процедура и каких-то особенных подтекстов в ней искать не стоит.

"Переговорная позиция" Белоруссии сейчас заключается в подъеме тарифа на транзит нефти на 23% с 1 мая 2019 года. Она аргументируется сложной экологической обстановкой в стране.

"Они хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта, – уточнили в "Транснефти". – Если мы не соглашаемся с таким увеличением, они обращаются в антимонопольное ведомство".

Какие контраргументы представит российская сторона – покажет время.