Президент Турции Реджеп Эрдоган объяснил, почему несмотря на ультиматум США, он выбирает российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона попросту не смогла предложить те же условия соглашения, какие сделали россияне.

"Мы финализировали соглашение по С-400, продолжаем выплаты по контракту, – заявил Эрдоган в эфире турецкого телеканала Haberturk. – Мы предлагали США купить у них Patriot, но Соединенные Штаты не предложили нам подходящих условий".

Президент Турции также выразил негодование по поводу попытки давления со стороны Вашингтона, назвав такую стратегию "очень неправильной".