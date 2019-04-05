Семейная пара из Тюмени продала квартиру и по досадному недоразумению вместо мешка с отходами выбросила в мусорный ящик пакет с деньгами, вырученными от продажи, сообщает "Наш Город".

Когда промах вскрылся, семья, конечно же, бросилась к баку с отходами, но поздно – его уже опустошил мусоровоз и увез на мусороперерабатывающий завод.

Но супруги решили не сдаваться и обратились к работникам завода с просьбой просмотреть недавно привезенный мусор. Им не отказали.

В результате настойчивость тюменцев дала свои плоды и драгоценный пакет с миллионами нашелся. Правда, для этого им пришлось перерыть 12 тонн отходов.