Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил деятельность популярного интернет-магазина "Плеер.ру", выручка которого превышала 10 млрд в год, сообщает ТАСС.

Причиной такого решения стало административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ (не применение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством РФ о применении ККТ случаях).

Как установлено судом и следствием, интернет-магазин повторно нарушил законодательство о специальной кассовой технике, предусмотренной для онлайн-площадок, выручка которых от продаж превышает миллион рублей.

Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались, что и послужило причиной для возбуждения административного дела.

При этом сторона защиты выразила несогласие с приговором и подала апелляцию. Правда, рассмотрена она будет только 16 мая.