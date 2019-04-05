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Суд закрыл интернет-магазин с выручкой 10 млрд рублей в год

, ИА "Амител"
Деятельность площадки приостановлена на 30 суток из-за нарушения законодательства о ККТ
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил деятельность популярного интернет-магазина 'Плеер.ру' / Фото: pixabay.com

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил деятельность популярного интернет-магазина "Плеер.ру" / Фото: pixabay.com

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил деятельность популярного интернет-магазина "Плеер.ру", выручка которого превышала 10 млрд в год, сообщает ТАСС.

Причиной такого решения стало административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ (не применение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством РФ о применении ККТ случаях).

Как установлено судом и следствием, интернет-магазин повторно нарушил законодательство о специальной кассовой технике, предусмотренной для онлайн-площадок, выручка которых от продаж превышает миллион рублей.

Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались, что и послужило причиной для возбуждения административного дела.

При этом сторона защиты выразила несогласие с приговором и подала апелляцию. Правда, рассмотрена она будет только 16 мая.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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