Инфляция в России в марте 2019 года составила 0,3%, сообщает Росстат.

Это на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Всего же с начала года цены выросли на 1,8%.

В годовом эквиваленте инфляция достигла максимального значения – 5,3%.

Напомним, что по прогнозу ЦБ в апреле ее планка поднимется до локального максимума, после которого стабилизируется.

По подсчетам специалистов ЦБ, по итогам года в случае сохранения стабильного курса рубля инфляция сохранится на уровне 5-5,5%.

При этом в дальнейшем ожидается улучшение ситуации. Так, в первой половине 2019 года рост цен будет на уровне 4%, считают в Центробанке.