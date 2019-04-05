Пластический хирург без диплома уродовал пациенток в Краснодаре

Операция по абдоминопластике (удаление жира с живота) в частной клинике Краснодара закончилась для пациентки серьезными проблемами со здоровьем, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснилось в ходе расследования, женщина – далеко не единственная клиентка, пострадавшая от рук 36-летней врача-хирурга.

Уголовное дело, возбужденное в отношении горожанки следователями, насчитывает уже пять пострадавших. Все они надеялись стать еще красивее, а получили боль, слезы и разочарование.

Медика обвиняют в оказании медицинской услуги, не соответствующей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя (ч.2 ст.238 УК РФ).

Примечательно, что обвиняемая не смогла предоставить следователям документы о получении медицинского образования. То есть фактически люди шли под нож к человеку, у которого даже диплома нет.