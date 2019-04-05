Советская и российская рок-группа "Альянс" вправе претендовать на достижение одной из самых поздних премьер в истории российской музыки.

Клавишник музыкального коллектива Олег Парастаев впервые показал широкой публике клип на песню "На заре!", который был снят еще в Советском Союзе.

Музыканты подготовили ролик еще в марте 1987 года, но в результате зрители увидели совсем другой клип.

"Наконец удалось восстановить первый (!) клип на песню "На заре!". Очень смешно и наивно, но, с удовольствием, делюсь с вами", — написал Парастаев на своем youtube-канале.