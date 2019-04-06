Первые апрельские выходные в Алтайском крае пройдут в режиме не самой благоприятной погоды – в регионе прогнозирую дожди и мокрый снег.

"На большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в западных районах местами туман", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

Дневные температуры в крае составят +5…+10 градусов. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров.

В Барнауле также временами осадки в виде дождя и мокрого снега, днем будет +5…+7 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду.