Фото: avito.ru

Квартиру в элитном доме площадью 170 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

По словам автора объявления, в стены в доме имеют толщину в один метр, высота потолков – более трех метров. "В доме большие лифты, консьержи, видеонаблюдение, мусоропровод, закрытый двор, ворота с пульта, шумоизоляция на высшем уровне — соседей не слышно вообще", — отмечает продавец.

Также в объявлении подчеркивается, что в этом доме живут известные люди краевой столицы.

В квартире обустроены теплые полы, имеется два водонагревателя с баками по 200 литров, спутниковая тарелка, wi-fi.

"В придачу к квартире идет капитальный гараж в ГСК и подземный кооперативный погреб. Также с квартирой идут два парковочных места, в закрытом дворе под видеонаблюдением", — добавляет продавец.