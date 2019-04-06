Владимира Зеленского пользователи сети уличили в том, что он опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook результаты экспресс-теста на наркотики с неверной датой.

Предполагалось, что они одновременно с Петром Порошенко будут сдавать анализы, только в разных местах.

Свои результаты изначально Зеленский опубликовал с датой 2 апреля, хотя на самом деле мероприятие проходило 5 апреля.

Заметив такой промах, он удалил старую фотографию и выложил новую – уже с правильной датой.

Однако заметил не только он, и к тому моменту по интернету уже начали гулять скриншоты теста с опечаткой.

Позднее Зеленский сделал репост со страницы клиники, которая утверждает, что это была простая опечатка и приносит извинения.

Но и на этом разоблачения не закончились. На двух версиях одного документа, размещенных Зеленским с перерывом 15 минут, фамилия врача одинаковая, а вот подписи разные, утверждают пользователи соцсети.

Такое уже простой опечаткой не объяснить. Может быть врач, торопясь переслать документ без опечатки, случайно чужую электронную подпись поставил?