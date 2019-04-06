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Hyundai может приобрести заводы Ford в России

, ИА "Амител"
Глава Минпромторга прокомментировал судьбу производственных мощностей
На заводы Ford, которые американская компания намерена покинуть, есть несколько потенциальных покупателей / Фото: pixabay.com

На заводы Ford, которые американская компания намерена покинуть, есть несколько потенциальных покупателей / Фото: pixabay.com

На заводы Ford, которые американская компания намерена покинуть, есть несколько потенциальных покупателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По его словам, вопрос требует дополнительной проработки и преждевременно сейчас делать какие-то громкие заявления.

"Чтобы не предвещать события, давайте дадим время — будем говорить, что в течении месяца-двух коллеги договорятся", — анонсировал грядущие сделки министр.

При этом на уточняющий вопрос, есть ли в числе "интересантов" Hyundai, он ответил: "в том числе".

Напомним, ранее стало известно, что компания Ford уходит с рынка легковых автомобилей в России. Уже к июлю она планирует закрыть заводы в Всеволожске, Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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