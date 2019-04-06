На заводы Ford, которые американская компания намерена покинуть, есть несколько потенциальных покупателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По его словам, вопрос требует дополнительной проработки и преждевременно сейчас делать какие-то громкие заявления.

"Чтобы не предвещать события, давайте дадим время — будем говорить, что в течении месяца-двух коллеги договорятся", — анонсировал грядущие сделки министр.

При этом на уточняющий вопрос, есть ли в числе "интересантов" Hyundai, он ответил: "в том числе".

Напомним, ранее стало известно, что компания Ford уходит с рынка легковых автомобилей в России. Уже к июлю она планирует закрыть заводы в Всеволожске, Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге.