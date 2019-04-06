Во время археологических раскопок в Перу обнаружили останки четвероногого кита, сообщают "Известия" со ссылкой на научный журнал Current Biology.

Судя по строению его скелета ученые предполагают, что млекопитающее могло передвигаться как по воде, так и по суше. Оно обитало 42,6 млн лет назад.

Хвостовые позвонки указывают на то, что этот древний обитатель Тихого океана регулярно использовал хвост для передвижения в воде.

Но самое интересное исследователи обнаружили, изучая строение таза. Оно говорило о том, что млекопитающее могло стоять и даже ходить.

Эту гипотезу подтверждают и небольшие конечности, которые в воде были бы совершенно ни к чему.