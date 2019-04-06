Очень простую, но действенную аферу придумали два студента из Китая, проходящие обучение в США, сообщает "Ридус".

Они скупали нерабочие поддельные iPhone и несли их в сервисные центры. Если смартфоны починить не удавалось, им заменяли их на новые.

Такой трюк китайцы смогли проделать 1493 раза, тем самым нанеся Apple 895,8 тысяч долларов ущерба.

Полученные таким образом гаджеты аферисты отправляли родственникам и друзьям в китай, которые затем их продавали.

Сейчас предприимчивые студенты задержаны. Им грозит до 10 лет тюрьмы и до миллиона штрафа.