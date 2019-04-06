Умер депутат Госдумы Николай Ковалев

На 70-м году жизни скончался депутат Госдумы от Орловской области Николай Ковалев. Об этом сообщил на своем аккаунте в Facebook руководитель фракции Сергей Неверов.

"Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком, — написал Неверов. — Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память".

Николай Ковалев был депутатом Госдумы пяти последних созывов. С 1994 по 1998 годы был сначала заместителем начальника, а затем и руководителем ФСБ России. До этого занимал значимые посты в контразведке. Генерал армии.

Имеет множество наград. В их числе ордена "За заслуги перед Отечеством II и IV степени", "За военные заслуги", Почета и Красной Звезды.