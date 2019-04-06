В пресс-службе президента Татарстана прокомментировали разгоревшийся скандал, связанный со сбором сведений о детях, которые ходят в школу в хиджабах, сообщает ТАСС.

По словам замруководителя пресс-службы Лилии Галимовой никакого распоряжения "сверху" сотруднице отдела по делам несовершеннолетних УМВД Казани не поступало.

В правительстве обладают информацией, что распространение письма с требованием составить список школьниц из "семей, придерживающихся строгих религиозных убеждений" – это личная инициатива работницы ОПДН.

По данному факту МВД Татарстана проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Взять ситуацию на личный контроль также намерена детский омбудсмен региона Гузель Удачина. Она проведет собственную проверку.