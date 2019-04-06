Орешкин высмеял оправдания после поражения Украины в ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин в своем Facebook высмеял оправдания главы украинского МИД Павла Климкина после поражения Киева в споре в ВТО о транзите грузов через Россию.

В своем посте Орешкин объявил о победе России в споре с Украиной по транзиту грузов. Министр поблагодарил экспертов Минэка и постоянное представительство России в ВТО в Женеве за отличную работу.

"Это серьезно укрепит наши позиции в споре с США по пошлинам на импорт стали и алюминия", – подчеркнул Орешкин.

Журналист Андрей Колесников спросил министра в комментариях, не испытывает ли он жалости к "бедным украинцам". "Им самих себя не жалко", – ответил Орешкин, прикрепив к комментарию ссылку на материал с объяснением Климкина, который заявил, что Киев проиграл иск, так как не учел советы МИД.

Россия ввела ограничение перевозок украинских товаров через свою территорию с января 2016 года. Это сильно ударило по экспорту товаров из Украины. В феврале 2017 года Киев направил иск во Всемирную торговую организацию и попытался оспорить решение России. Эксперты подсчитали, что 95% экспорта украинских товаров в Киргизию и 79% в Казахстан пострадали из-за российских ограничений. Ранее стало известно, что Украина проиграла спор в ВТО.