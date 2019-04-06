Телеведущий Владимир Соловьев рассказал телеканалу "Царьград", почему он выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу, посоветовав тому "даже стул сжечь, на котором сидел".

"Я свое отношение показал, когда его изгнал, и даже стул посоветовал сжечь, на котором он сидел. Для меня нет больше такого человека, просто не существует", – заявил Соловьев, добавив, что тот произвел на него впечатление "бесноватого".

Он также отметил, что политолог, вероятно, даже не понимает, что говорит.

Конфликт между Соловьевым и Корейбой возник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Политолог обвинил Советский Союз в том, что он поздно ввязался в войну и до 1941 года позволял фашистам истреблять польских евреев. Также он считает большинство претендующих на компенсации евреев в Польше "жуликами, которые притворяются наследниками".

"Ты все сказал? А теперь пошел отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул. Потому что иначе я не смогу удержать Сатановского и Сосновского от того, чтобы тебя не разорвали здесь. Потому что евреев в Польше большинство было убито не немецкими нацистами, а поляками", – сказал Соловьев и выгнал Корейбу.