Сергей Лазарев рассказал подробности подготовки к Евровидению

Российский певец Сергей Лазарев признался, что не волнуется перед предстоящими соревнованиями, поскольку привык к плотному графику, сообщает телеканал "Звезда".

Лазарев рассказал, что подготовка началась за несколько месяцев до конкурса: "Параллельно с репетициями у меня продолжается гастрольный тур, я ничего не отменяю. Я стараюсь все успевать".

Он отметил, что на данный момент ожидает приезда бэк-вокалистов и остальных участников свой команды, чтобы начать второй этап репетиции.

"Главный мой соперник – это я сам в 2016 году", – признался певец, отметив, что зрители будут сравнивать его предыдущее выступление в 2016 году с новым номером.

Также он рассказал, что слышал пару песен конкурентов и, по его мнению, все они хорошие. "Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать", – заключил Лазарев.