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Российского стримера Reeflay избили во время прямого эфира на YouTube

, ИА "Амител"
Врачи диагностировали сотрясение мозга и переломы черепа
Инцидент произошел во вторник, 2 апреля / Фото: кадр из видео

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля / Фото: кадр из видео

Стример Станислав Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, рассказал телеканалу "360" последствия нападения на него во время прямого эфира на YouTube.

Решетников сообщил, что после избиения ему потребовалась операция, делали шинирование: "Разговаривать не смогу целый месяц еще, с питанием тоже проблемы. Также проблемы с дыханием, нос ведь сломан, а рот теперь закрыт. Так что терпим, ребята".

Стример поблагодарил своих подписчиков за поддержку. Он сказал, что читает все комментарии и сообщения, и ответит на все по мере возможности.

Сейчас Решетников в больнице. Врачи диагностировали сотрясение мозга и переломы черепа. Кроме того, у него провалы в памяти.

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля. Решетников сообщил радиостанции "Говорит Москва", что причиной стали ревность к подруге и грабеж. Он написал заявление в полицию. Избивавший его человек в полицию не явился, второго нападавшего отпустили до суда.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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