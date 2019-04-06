Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал белорусскому телеканалу СТВ, что Владимиру Путину понравилась картошка, которую ему подарил на Новый год глава Беларуси Александр Лукашенко.

"Конечно. Картошка в Беларуси очень вкусная. И, собственно, такой традиционный обмен подарками происходит регулярно", — ответил Песков на вопрос, понравился ли Путину подарок.

Песков не смог уточнить, какие блюда приготовили президенту из белорусской картошки: "Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества".

Ранее сообщалось, что перед Новым годом Лукашенко подарил своему российскому коллеге четыре мешка картофеля с президентского огорода. В подаренных мешках был не один, а целых четыре сорта картофеля: для жарки, для драников, для пюре и для запекания. Кроме того, Путин получил "самое вкусное" масло.